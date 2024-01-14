Умеров в Давосе предложил создать международную группу по выводу войск рф из Украины

Министр обороны Рустем Умеров предложил создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по вопросам нацбезопасности, чтобы совместно выработать механизм вывода войск рф из Украины, передает УНН.

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Он рассказал, что в Давосе принял участие в четвертой встрече советников по вопросам национальной безопасности по Формуле мира в Швейцарии, где представил 6-ый пункт Формулы мира: "Вывод российских войск с территории Украины".

Он также подчеркнул, что говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины невозможно без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с временно оккупированных территорий.

Поэтому предложил создать Международную рабочую группу на уровне Министров обороны и Советников по вопросам национальной безопасности, чтобы совместно выработать механизм вывода войск - сообщил Умеров в Фейсбуке.

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