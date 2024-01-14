Умеров в Давосе предложил создать международную группу по выводу войск рф из Украины
Министр обороны Украины предложил создать международную группу для разработки механизма вывода российских войск. Он подчеркнул, что вывод войск является необходимым условием для восстановления суверенитета Украины.
Швейцарской глава МИД говорит о привлечении россии и Китая к мирным переговорам
Министр иностранных дел Швейцарии Кассис говорил в Давосе, что россия со временем может быть привлечена к переговорам о мире в Украине. Привлечение Китая также может произойти, считает он.
Финская АЭС "Ловииса" больше не зависит от российского топлива
Финская атомная электростанция "Ловииса", принадлежащая компании Fortum, переходит с российского топлива на западное. Однако имеющиеся запасы российского топлива будут использованы.
За неделю в Украине разминировали более 700 гектаров и обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов
За неделю Государственная специальная служба транспорта Украины обезвредила 1099 взрывоопасных предметов, проведя масштабное разминирование в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини
Иран освободил из тюрьмы двух журналисток, заключенных за репортажи о смерти Махсы Амини. Они вышли под залог и им запрещено покидать страну.
Никопольский район россияне снова обстреляли из артиллерии и запустили 11 ударных дронов - ОВА
Никопольский район в Украине подвергся артиллерийскому обстрелу и ударам беспилотников-камикадзе, в результате чего были повреждены здания и инфраструктура, жертв нет.
В понедельник в большинстве регионов Украины будет снежить, на дорогах может быть гололедица
В Украине 15 января в большинстве областей будет идти снег, на дорогах гололедица; в западных регионах возможны порывы ветра до 20 м/с.
В Криворожском районе Силы ПВО уничтожили вражескую ракету
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Кривом Роге, на фоне сообщений о взрывах и ракетной опасности.
Украинская система РЭБ адаптируется к противодействию ракетным ударам рф - ISW
Украинская система радиоэлектронной борьбы эффективно противодействовала российским ракетам, что свидетельствует об усилении обороноспособности Украины, сообщает ISW.
ВСУ ликвидировали вражеского подполковника во время удара по аэродрому в Саках
Украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту в Саках, Крым, в результате чего погиб российский подполковник.