Умєров у Давосі запропонував створити міжнародну групу щодо виведення військ РФ з України
Київ • УНН
Міністр оборони України запропонував створити міжнародну групу для розробки механізму виведення російських військ. Він підкреслив, що виведення військ є необхідною умовою для відновлення суверенітету України.
Міністр оборони Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань нацбезпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ РФ з України, передає УНН.
Деталі
Він розповів, що у Давосі взяв участь у четвертій зустрічі радників з питань національної безпеки щодо Формули миру в Швейцарії, де презентував 6-ий пункт Формули миру: "Виведення російських військ з території України".
Він також наголосив, що говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України неможливо без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій.
Тому запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні Міністрів оборони та Радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ
Зустріч радників з нацбезпеки в Давосі: на порядку денному Глобальний саміт миру - Єрмак 14.01.24, 12:55 • 36304 перегляди