Зустріч радників з нацбезпеки в Давосі: на порядку денному Глобальний саміт миру - Єрмак

В Давосі відбувається четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На ній учасники говоритимуть зокрема про узгодження формату проведення Глобального саміту миру. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

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Маємо визначитись щодо подальших дій, зокрема узгодити формат проведення Глобального саміту миру. Потрібна платформа, яка зафіксує конкретні частини нашого комплексного плану. Щоб рухатись далі, потрібно домовитись щодо формату проведення Установчого саміту миру. Сподіваюсь, ми зуміємо знайти прийнятний варіант. Це дозволить приступити до розробки детальних дорожніх карт для кожного з пунктів Формули. Країни-лідери відповідних напрямів Формули могли б прийняти тематичні конференції, щоб фіналізувати алгоритми їх реалізації