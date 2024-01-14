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Зустріч радників з нацбезпеки в Давосі: на порядку денному Глобальний саміт миру - Єрмак

Зустріч радників з нацбезпеки в Давосі: на порядку денному Глобальний саміт миру - Єрмак

Київ • УНН

 • 36304 перегляди

Зустріч у Давосі зосереджена на узгодженні формату Глобального мирного саміту для просування української мирної формули. Участь беруть понад 80 країн та організацій.

В Давосі відбувається четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На ній учасники говоритимуть зокрема про узгодження формату проведення Глобального саміту миру. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Маємо визначитись щодо подальших дій, зокрема узгодити формат проведення Глобального саміту миру. Потрібна платформа, яка зафіксує конкретні частини нашого комплексного плану. Щоб рухатись далі, потрібно домовитись щодо формату проведення Установчого саміту миру. Сподіваюсь, ми зуміємо знайти прийнятний варіант. Це дозволить приступити до розробки детальних дорожніх карт для кожного з пунктів Формули. Країни-лідери відповідних напрямів Формули могли б прийняти тематичні конференції, щоб фіналізувати алгоритми їх реалізації

- написав Андрій Єрмак в Telegram.

Доповнення

Четверта зустріч радників у Давосі щодо української Формули миру налічує 81 країну учасницю та міжнародну організацію. Своїх представників делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 - Південної Америки, 3 - Північної Америки, 2 - Океанії.

За словами Єрмака, цей захід є логічним продовженням третьої зустрічі на Мальті.Тоді були розглянуті перші 5 пунктів української Формули миру.

Наступні 5 будуть опрацьовані в Давосі. Серед них: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

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Ганна Оніщенко

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