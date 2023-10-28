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На Мальті розпочався Третій саміт по Українській формулі миру: долучилось понад 65 країн

Київ • УНН

 • 106233 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру Президента Володимира Зеленського. Про це повідомив Глава ОП Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.

На Мальті розпочався Третій саміт по Українській формулі миру: долучилось понад 65 країн

Цитата

"Мальта. Розпочали зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Понад 65 країн - Захід, Глобальний Південь", - повідомив Єрмак.

Деталі

За словами глави ОП, дипломатичні зусилля України дають результати: міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього. Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України.

Він також додав, що російські фейки про втрату інтересу до України не справдилися. Над реалізацією Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів.

"Зустріч на Мальті – це про конкретику.

Будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку", - додав Єрмак.

За його словами, ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти.

"Рухаємося до Глобального саміту миру лідерів держав. Працюємо над спільним баченням нашої Формули з країнами світу.

Тріумф міжнародного права - це справедливий мир, в якому агресор зазнає поразки", - резюмував глава ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Третій саміт по Українській формулі миру: хто візьме участь, яких рішень варто очікувати

Нагадаємо

Перша зустріч на рівні радників лідерів держав із національної безпеки та зовнішньої політики відбулося наприкінці червня у столиці Данії Копенгагені, друга — на початку серпня — у столиці Саудівської Аравії Джидді.

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