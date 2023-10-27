Третій саміт по Українській формулі миру: хто візьме участь, яких рішень варто очікувати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні на Мальті стартує третій саміт по Українській формулі миру на рівні радників лідерів держав із національної безпеки та зовнішньої політики, пише УНН.
Хто візьме участь
Очікується, що у саміті візьмуть участь представники майже 60-ти країн. У попередній зустрічі, яка відбулася на початку серпня у Саудівській Аравії, приєдналися радники з близько 30-ти країн.
Географія учасників зустрічі на Мальті, в першу чергу, розшириться за рахунок збільшення кількості представників країн глобального Півдня.
Як і напередодні попереднього саміту, незрозуміло, чи буде присутнім представник. КНР. Того разу офіційний Пекін лише в останній момент підтвердив, що до Саудівської Аравії приїде спецпредставник Лі Хуей.
ЗМІ пишуть, що цього разу КНР вирішила утриматися від участі в зустрічі. Однак, жодних офіційних коментарів з цього приводу від Китаю поки що не прозвучало.
Очікування від саміту
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що робочі групи, які були створені по п’яти пунктах Формули миру вже мають надати свої конкретні напрацювання.
“Я маю оптимістичні очікування від цієї зустрічі, тому що ця зустріч є дуже конкретною. Ми будемо говорити про результати роботи вже абсолютно конкретних 5 робочих груп, які були створені на базі 5 пунктів Формули миру Президента Зеленського. Ми будемо говорити вже про результати. Ці робочі групи об’єднують не тільки посадовців українських, а, безумовно, і представників різних країн, включаючи країни не тільки європейського континенту, а і країни Латинської Америки, і Азії, і Африки”, — зазначив голова ОП.
За його словами, ці напрацювання мають перетворитися на конкретні кроки і обговорюватися вже на саміті щодо Української формули миру вже на рівні лідерів держав.
Нагадаємо
Перша зустріч на рівні радників лідерів держав із національної безпеки та зовнішньої політики відбулося наприкінці червня у столиці Данії Копенгагені, друга — на початку серпня — у столиці Саудівської Аравії Джидді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Це країна, яка завжди переслідує питання встановлення миру”: у МЗС розповіли, чому саме Мальту обрано для переговорів щодо війни в Україні