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Третий саммит по Украинской формуле мира: кто примет участие, каких решений стоит ожидать

Киев • УНН

 • 98445 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня на Мальте стартует третий саммит по Украинской формуле мира на уровне советников лидеров государств по национальной безопасности и внешней политике, пишет УНН.

Третий саммит по Украинской формуле мира: кто примет участие, каких решений стоит ожидать

Кто примет участие

Ожидается, что в саммите примут участие представители почти 60-ти стран. В предыдущей встрече, которая состоялась в начале августа в Саудовской Аравии, присоединились советники из около 30-ти стран.

География участников встречи на Мальте, в первую очередь, расширится за счёт увеличения количества представителей стран глобального Юга.

Как и накануне предыдущего саммита, непонятно, будет ли присутствовать представитель. КНР. В тот раз официальный Пекин лишь в последний момент подтвердил, что в Саудовскую Аравию приедет спецпредставитель Ли Хуэй.

СМИ пишут, что на этот раз КНР решила воздержаться от участия в встрече. Однако, никаких официальных комментариев по этому поводу от Китая пока что не прозвучало.

Ожидания от саммита

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что рабочие группы, которые были созданы по п’пяти пунктам Формулы мира уже должны предоставить свои конкретные наработки.

“Я имею оптимистичные ожидания от этой встречи, потому что эта встреча является очень конкретной. Мы будем говорить о результатах работы уже абсолютно конкретных 5 рабочих групп, которые были созданы на базе 5 пунктов Формулы мира Президента Зеленского. Мы будем говорить уже о результатах. Эти рабочие группы объединяют не только должностных лиц украинских, а, безусловно, и представителей разных стран, включая страны не только европейского континента, а и страны Латинской Америки, и Азии, и Африки”, — отметил глава ОП.

По его словам, эти наработки должны превратиться в конкретные шаги и обсуждаться уже на саммите по Украинской формуле мира уже на уровне лидеров государств.

Напомним

Первая встреча на уровне советников лидеров государств по национальной безопасности и внешней политике состоялась в конце июня в столице Дании Копенгагене, вторая — в начале августа — в столице Саудовской Аравии Джидде.

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