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Китай, ймовірно, пропустить зустріч радників з національної безпеки щодо України на Мальті

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Найбільш ймовірно, що представники Китаю не будуть присутніми на зустрічі радників з національної безпеки щодо України на Мальті. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Китай, ймовірно, пропустить зустріч радників з національної безпеки щодо України на Мальті

Деталі

Згідно з джерелами, знайомими з питанням, список учасників включає країни Великої семи, Катар, Південну Африку, Індію та Туреччину. Очікується, що деякі країни, як-от Бразилія та Чилі, братимуть участь онлайн.

Видання зазначає, що відсутність Пекіна стала б розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану міцного та справедливого миру.

Україна прагне прийняти саміт наприкінці цього року, і залучення Пекіна до цього розглядається як вирішальне значення для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на російського диктатора володимира путіна.

Лідери країн розглядають зустрічі здебільшого як платформу для офіційних осіб з Києва, щоб викласти свої аргументи безпосередньо перед країнами, які залишилися в основному нейтральними щодо вторгнення росії, особливо країнами Глобального Півдня. Присутність з боку цих країн розглядається як ключова умова для проведення саміту.

У рамках цього ж процесу Україна також мала на меті створити робочі групи навколо основних тем формули миру, хоч і ця ідея не здобула великої популярності серед країн, які можуть мати значний вплив.

Менше з тим, дипломати вважають, що продовжувати залучати скептично налаштовані країни є фундаментальним і корисним, навіть якщо прогрес буде повільним.

Нагадаємо

Україна просуватиме формулу миру на саміті у Мальті, що відбудеться вже цього тижня. Президент України Володимир Зеленський сподівається, на цьому форумі залучити країни Глобального Півдня до справи України.

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