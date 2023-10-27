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Китай, вероятно, пропустит встречу советников по национальной безопасности по Украине на Мальте

Киев • УНН

 • 129278 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Наиболее вероятно, что представители Китая не будут присутствовать на встрече советников по национальной безопасности по Украине на Мальте. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Китай, вероятно, пропустит встречу советников по национальной безопасности по Украине на Мальте

Детали

Согласно источникам, знакомым с вопросом, список участников включает страны Большой семерки, Катар, Южную Африку, Индию и Турцию. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, будут участвовать онлайн.

Издание отмечает, что отсутствие Пекина стало бы разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего плана прочного и справедливого мира.

Украина стремится принять саммит в конце этого года, и привлечение Пекина к этому рассматривается как решающее значение для этих усилий, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые, как полагают, имеют определенное влияние на российского диктатора владимира путина.

Лидеры стран рассматривают встречи в основном как платформу для официальных лиц из Киева, чтобы изложить свои аргументы непосредственно перед странами, которые остались в основном нейтральными в отношении вторжения россии, особенно странами Глобального Юга. Присутствие со стороны этих стран рассматривается как ключевое условие для проведения саммита.

В рамках этого же процесса Украина также имела целью создать рабочие группы вокруг основных тем формулы мира, хотя и эта идея не получила большой популярности среди стран, которые могут иметь значительное влияние.

Тем не менее, дипломаты считают, что продолжать привлекать скептически настроенные страны является фундаментальным и полезным, даже если прогресс будет медленным.

Напомним

Украина будет продвигать формулу мира на саммите в Мальте, который состоится уже на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, на этом форуме привлечь страны Глобального Юга к делу Украины.

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