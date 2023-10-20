На Мальті наприкінці жовтня зберуться лідери країн глобального Півдня аби обговорити українську формулу миру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Україна просуватиме формулу миру на саміті у Мальті, що відбудеться вже цього тижня. Президент України Володимир Зеленський сподівається, на цьому форумі залучити країни Глобального Півдня до справи України. Про це пише видання Bloomberg із посилання на заяву МЗС Мальти, передає УНН.
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“Переговори на Мальті продовжуватимуть збільшувати імпульс для створення більшої та ширшої підтримки мирних зусиль, очолюваних Україною, до запланованого Глобального саміту миру”, — заявили про мету заходу в МЗС Мальти.
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Саміт високопосадовців із країн глобального півдня пройде на Мальті 28-29 жовтня. Ця зустріч буде спрямована на забезпечення “найширшої міжнародної підтримки” плану президента Володимира Зеленського“, — зазначили у своїй офіційній заяві МЗС Мальти у п’ятницю.
В дипломатичному відомстві Мальти наголосили, що оскільки велика увага світу нині сфокусована на війні Ізраїлю та ХАМАС і її геополітичних наслідках, Зеленський просуває формулу, яка має на меті залучити такі країни, як Індія та Бразилія, до питань безпекової ситуації в Україні.
Формула з 10 пунктів від українського Президента передбачає повне виведення російських військ з українських територій. Це є головною вимогою України, яку Кремль відхилив. Тому Зеленський виключив прямі переговори з президентом росії володимиром путіним, і намагається донести важливість виведення військ рф до міжнародної спільноти.
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На думку союзників України такі зустрічі, як на Мальті є гарною платформою для офіційних осіб з Києва, аби ті мали можливість висунути свої аргументи перед країнами, що здебільшого залишилися нейтральними з приводу вторгнення росії. Окрім заклику до виходу рф з українських територій, план Зеленського охоплює такі теми, як забезпечення продовольчої та ядерної безпеки світу.
Обговорення формули миру Зеленського на Мальті є третьою подібною зустріччю. Аналогічні форуми пройшли у Данії в червні та в Саудівській Аравії у серпні.