Зеленський зідзвонився з Шольцом: порушили питання Patriot та IRIS-T і переговорів щодо "Формули миру" у Мальті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, що провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час яких сторони обговорили ситуацію на фронті, військову допомогу, наступний раунд переговорів щодо "Формули миру" у Мальті, передає УНН.
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"Я провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і подякував йому за підтримку Німеччини. Наші домовленості у Гранаді успішно реалізуються. Я особливо вдячний за останній великий пакет військової допомоги, який включає системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них", - написав Зеленський у соцмережах.
Як зазначив Президент, він поінформував федерального канцлера про "поточну ситуацію на фронті, зокрема про невдалі спроби наступу росії та катастрофічні втрати під Авдіївкою".
"Ми також обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися з важливістю запобігання подальшій ескалації насильства та розширення конфлікту. Я вдячний Німеччині за те, що вона тримає Україну у центрі уваги, навіть коли розвивається ситуація на Близькому Сході", - вказав Зеленський.
"Ми приділили особливу увагу наступному раунду переговорів щодо "Формули миру" у Мальті, а також конференції у відновленні України, що відбудеться у листопаді Німеччини. Я вірю, що це буде успіх", - наголосив Глава держави.
Нагадаємо
19 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральний секретарем ООН Антоніу Гуттерішем, сторони обговорили залучення ООН до переговорів, які були започатковані у Джидді, допомогу зі збереженням підтримки країн Глобального Півдня.