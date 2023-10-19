Зеленський зідзвонився з Генсеком ООН: розраховує на допомогу зі збереженням підтримки країн Глобального Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у четвер про телефонну розмову з Генеральний секретарем ООН Антоніу Гуттерішем, сторони обговорили залучення ООН до переговорів, які були започатковані у Джидді, допомогу зі збереженням підтримки країн Глобального Півдня, альтернативний "зерновий коридор" та ситуацію на Близькому Сході, передає УНН.
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"Провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем", - написав Зеленський у соцмережех.
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Президент подякував за роботу команди ООН в Україні з гуманітарного реагування, зокрема за план підготовки до зимового сезону на 435 млн дол.
"Активна участь ООН в імплементації Формули миру та готовність надіслати представника Організації на наступну зустріч дипломатичних і безпекових радників дуже важливі для України. Після зустрічі радників у Джидді також важливо, щоб наступний захід був не менш успішним і дав конкретні результати. Для цього потрібно зберігати підтримку країн Глобального Півдня. У цьому Україна дуже розраховує на ООН", - зазначив Зеленський.
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Також він повідомив, що поділився з Гутеррішем особливостями функціонування альтернативного "зернового коридору" через Чорне море та інформацією щодо продовження ініціативи Grain from Ukraine.
Докладно обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідні гуманітарні зусилля для допомоги цивільному населенню, додав Глава держави.