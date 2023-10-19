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Підтримка Ізраїлю Заходом підриває прихильність до України країн глобального Півдня - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Підтримка Ізраїлю Заходом щодо Сектору Гази підірвала зусилля, спрямовані на порозуміння з провідними країнами, що розвиваються, щодо засудження війни рф проти України. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, яке посилається на західних неназваних посадовців і дипломатів, пише УНН.

Підтримка Ізраїлю Заходом підриває прихильність до України країн глобального Півдня - ЗМІ

Деталі

Як зазначає видання, реакція на напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і на обіцянку Ізраїлю завдати удар у відповідь по Газі звела нанівець багатомісячну роботу, спрямовану на те, щоб виставити рф ізгоєм за порушення міжнародного права, а також спровокувала звинувачення у лицемірстві на адресу США і ЄС.

У перші дні після нападу ХАМАС деякі західні дипломати були занепокоєні тим, що США дають карт-бланш Ізраїлю атакувати Газу повною силою.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році це зруйнувало зусилля щодо досягнення консенсусу з провідними державами так званого Глобального Півдня, такими як Індія, Бразилія та Південна Африка - щодо необхідності підтримки глобального порядку, заснованого на правилах, заявили більше десятка західних чиновників.

Цитата

«Ми безперечно програли битву на Глобальному Півдні. Вся робота, яку ми провели з країнами Глобального Півдня щодо України, була втрачена … Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Вони більше ніколи нас не слухатимуть», - сказав один з високопоставлених дипломатів G7.

Деякі американські дипломати непублічно висловлюють занепокоєння тим, що адміністрація президента США Джо Байдена не визнала, що її широка підтримка Ізраїлю може відштовхнути значну частину Глобального Півдня.

Останніми днями росія намагалася ухвалити резолюцію Ради безпеки ООН, що засуджує насильство проти цивільного населення в конфлікті, не згадуючи конкретно про ХАМАС.

Запропонована росією резолюція отримала підтримку лише чотирьох країн – Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Мозамбіку та Габону. Але західні дипломати побоюються, що змінена російська резолюція може набрати дев'ять голосів, необхідних для ухвалення. США, Велика Британія або Франція можуть накласти на неї вето, що принесе Москві пропагандистську перемогу.

Один із західних міністрів закордонних справ зазначив, що росія зацікавлена у продовженні ізраїльсько-палестинського конфлікту через його відволікаючу роль і "використання для зміни глобального наративу".

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