Ізраїль попросив у США 10 млрд доларів екстреної військової допомоги - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів із проханням надати 10 мільярдів доларів екстреної військової допомоги. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на трьох офіційних осіб, знайомих із запитом, передає УНН.
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За інформацією, пакет допомоги зараз розробляється Конгресом у координації з Білим домом і також включатиме кошти для України, Тайваню та американо-мексиканського кордону.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва в неділю, що законодавці США обговорили надання Ізраїлю заміни боєприпасів для системи протиракетної оборони «Залізний купол», високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб на високоточні боєприпаси та 155-міліметрових боєприпасів. боєприпаси.
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11 жовтян Перший літак із боєприпасами США приземлився в Ізраїлі.