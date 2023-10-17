ХАМАС вимагає звільнити 6000 ув'язнених палестинців в обмін на 200 заручників у Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Представник ХАМАС вимагає звільнити 6000 палестинських чоловіків і жінок, які утримуються в ізраїльських в'язницях, в обмін на заручників у Газі. Про це пише Sky News, передає УНН.
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Ізраїльські військові заявили в понеділок, що на ХАМАС утримує 199 полонених, що є більшою цифрою, ніж передбачалося раніше.
Голова офісу ХАМАС у діаспорі, сказав, що серед заручників є високопоставлені офіцери із відділу Гази Армії оборони Ізраїлю, які відповідалми за патрулювання навколо сектора Газа.
Інший представник ХАМАСу сказав Sky News, що він "не знає", скільки заручників ще живі.
Раніше в Ірані стверджували, що ХАМАС готовий звільнити заручників в обмін на припинення авіаударів.
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