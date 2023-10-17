ХАМАС требует освободить 6000 заключенных палестинцев в обмен на 200 заложников в Газе

Детали

Израильские военные заявили в понедельник, что ХАМАС удерживает 199 пленных, что является большей цифрой, чем предполагалось ранее.

Глава офиса ХАМАС в диаспоре, сказал, что среди заложников есть высокопоставленные офицеры из отдела Газы Армии обороны Израиля, которые отвечают за патрулирование вокруг сектора Газа.

Другой представитель ХАМАСа сказал Sky News, что он "не знает", сколько заложников еще живы.

Ранее в Иране утверждали, что ХАМАС готов освободить заложников в обмен на прекращение авиаударов.

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