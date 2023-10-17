ХАМАС обнародовал видео с 21-летней заложницей

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Это первое видео ХАМАС с заложниками, удерживаемыми в Газе.

Израильские власти заявили, что, по их мнению, в Газе удерживается 199 человек, тогда как представитель ХАМАС заявил в понедельник, что по меньшей мере от 200 до 250 пленных удерживаются по всей полосе.

Армия обороны Израиля заявила, что уведомила семью Шем о ее похищении на прошлой неделе и сейчас поддерживает с ними связь.

Кроме того, они заявили, что используют «все разведывательные данные и оперативные средства для возвращения похищенных» и что «ХАМАС пытается представить себя как гуманитарную организацию, в то же время действуя как террористическая организация, ответственная за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и стариков».

Ранее боевики ХАМАС заявили, что группа «предана» защите заложников и что она освободит заложников с иностранным гражданством, когда «появится такая возможность на месте».

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