ХАМАС обнародовал видео с 21-летней заложницей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В понедельник вечером, 16 октября, ХАМАС обнародовал видео молодой израильтянки французского происхождения, которая удерживается в заложниках в секторе Газа. На видео 21-летняя Мия Шем говорит, что получила травму руки и ее доставили в Газу. Представитель семьи Мии Шемы сообщил CNN, что они не против публикации в СМИ о Мие, передает УНН.
Детали
Это первое видео ХАМАС с заложниками, удерживаемыми в Газе.
Израильские власти заявили, что, по их мнению, в Газе удерживается 199 человек, тогда как представитель ХАМАС заявил в понедельник, что по меньшей мере от 200 до 250 пленных удерживаются по всей полосе.
Армия обороны Израиля заявила, что уведомила семью Шем о ее похищении на прошлой неделе и сейчас поддерживает с ними связь.
Кроме того, они заявили, что используют «все разведывательные данные и оперативные средства для возвращения похищенных» и что «ХАМАС пытается представить себя как гуманитарную организацию, в то же время действуя как террористическая организация, ответственная за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и стариков».
Ранее боевики ХАМАС заявили, что группа «предана» защите заложников и что она освободит заложников с иностранным гражданством, когда «появится такая возможность на месте».
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