Керівник ізраїльської розвідки взяв на себе відповідальність, що не зміг попередити про напад ХАМАСу 7 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Керівник ізраїльської служби безпеки "Шин Бет" Ронен Бар взяв на себе відповідальність, що контррозвідка не змогла вчасно виявити приготування ХАМАСу до нападу на Ізраїль 7 жовтня. Про це повідомляє Times of Israel, передає УНН.
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"Попри серію заходів, які ми провели, на жаль, у суботу [7 жовтня] ми не змогли дати достатнє попередження, яке б дозволило зірвати атаку. Відповідальність за це лежить на мені, як тому, хто очолює організацію. Час для розслідування буде. Зараз ми боремося", — йдеться в листі.
Деталі
Зазначається, що за кілька годин до нападу ізраїльска розвідка виявила незвичайну активність в секторі Гази. Через це відбулася низка телефонних розмов між ізраїльськими високопосадовцями, але зрештою попередження проігнорували.
Тим не менш, Бар пішов до штаб-квартири "Шин Бет" і наказав розгорнути невелику групу оперативників на кордоні Гази. Він очікував невеликої атаки. Відомо, що 7 жовтня загинули щонайменше 10 співробітників "Шин Бет".
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Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.