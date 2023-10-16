З Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. З Ізраїлю сьогодні ввечері вилетів третій евакуаційний рейс з 74 українцями на борту.
Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом з Тель-Авіву до Бухаресту (Румунія) вилетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких жінки та діти.
Нагадаємо
Перший евакуаційний рейс з українцями вилетів з Ізраїлю 14 жовтня.
У суботу, 14 жовтня, Уповноважений Верховної Ради з питань людини Дмитро Лубінець прибув до Каїра в Єгипет, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації українських громадян із Сектору Гази.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З Ізраїлю евакуювали понад 200 українців та ще 260 перебувають у секторі Гази - Зеленський