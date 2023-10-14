Перший евакуаційний рейс з українцями вилетів з Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Перший евакуаційний рейс з Ізраїлю з українцями вилетів до Бухаресту ввечері суботи 14 жовтня. Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко, пише УНН.
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“Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітей, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наступний рейс планується на сьогодні, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія).
“Плануємо вивезти 155 українців”, - додав Ніколенко.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкликало дозвіл на евакуацію іноземців, зокрема українців, із сектору Гази за дві години до початку операції. У відповідь посол України надіслав офіційну ноту протесту.