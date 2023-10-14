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МЗС Ізраїлю відкликало дозвіл на евакуацію українців та іноземців з сектору Гази за дві години до її початку - омбудсмен

Київ • УНН

 • 867696 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкликало дозвіл на евакуацію іноземців, зокрема українців, із сектору Гази за дві години до початку операції. У відповідь посол України надіслав офіційну ноту протесту. Про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

МЗС Ізраїлю відкликало дозвіл на евакуацію українців та іноземців з сектору Гази за дві години до її початку - омбудсмен

Цитата 

“Щодо сьогоднішньої ситуації по Ізраїлю, дійсно, вчора був офіційно підкріплений документально дозвіл на евакуацію громадян України, як і інших громадян іноземних держав, які повинні перетнути пункт перетину “Рафах”. Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення і громадяни іноземних країн могли вийти на територію Єгипту. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл”, — розповів Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що реакція від МЗС України вже є, адже український посол надіслав офіційно ноту протесту.

“За нашою інформацією, так само зробили або планують зробити ще низка країн. Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти”, - додав Лубінець.

Пункт пропуску з боку Єгипту, як каже омбудсмен, за офіційними повідомленнями єгипетської влади, відкритий.

Доповнення

Також у Єгипті Лубінець зустрівся з уповноваженою, яка очолює інституцію захисту прав у Єгипті.

"Я почув слова підтримки і завірення в тому, що все, що стосується єгипетської влади, вони будуть максимально сприяти евакуації наших громадян із сектору Гази. Але як, коли це буде — коли Ізраїль надасть дозвіл... Фактично від Ізраїлю ми просимо, щоб цей пункт перетину був безпечний і його просто не бомбили. Від палестинців і влади Палестини ми просимо, щоб просто дозволили вийти нашим громадянам, а єгипетська влада — просто їх пропустила, прийняла”, — зауважив український урядовець.

На його думку, наразі існує “трикутник” — Палестина, Сектор Гази і Ізраїль  —  зі своїми відносинами.

За словами Лубінця, ситуація в Газі вже наближається до гуманітарної катастрофи, адже там не просто відключене світло, проблеми з водою, їжею, ліками, а ще вже немає мобільного зв'язку.

“І цей конект з нашими громадянами він теж втрачається. Станом на сьогодні в нас 243 людини наших громадян, які потребують евакуації, а ми розуміємо, що ця цифра точно не остаточна, вона буде зростати”, — сказав омбудсман.

Він зауважив, що евакуацію запросили переважно жінки і діти.

Нагадаємо

ХАМАС закликає палестинців відмовитися від «переміщення» всередині Сектора Гази або залишити блокований анклав і вирушити до Єгипту після авіаударів Ізраїлю та закликів до евакуації.

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