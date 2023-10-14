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ХАМАС знову закликав палестинців не евакуюватися із Сектора Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. ХАМАС закликає палестинців відмовитися від «переміщення» всередині Сектора Гази або залишити блокований анклав і вирушити до Єгипту після авіаударів Ізраїлю та закликів до евакуації. Про це пише The Times of Israel, повідомляє УНН.

Зазначається, що відповідну заяву сьогодні у телевізійному зверненні зробив голова політичного бюро ХАМАС Ісмаїл Ханія.

Цитата

“Ні переміщенню із Західного берега, та із Сектора Гази. І ні переміщенню із Сектора Гази до Єгипту”, зазначив представник ХАМАС.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завершила підготовку до проведення наземної операції у секторі Гази.

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