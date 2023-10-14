ХАМАС знову закликав палестинців не евакуюватися із Сектора Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. ХАМАС закликає палестинців відмовитися від «переміщення» всередині Сектора Гази або залишити блокований анклав і вирушити до Єгипту після авіаударів Ізраїлю та закликів до евакуації. Про це пише The Times of Israel, повідомляє УНН.
Зазначається, що відповідну заяву сьогодні у телевізійному зверненні зробив голова політичного бюро ХАМАС Ісмаїл Ханія.
Цитата
“Ні переміщенню із Західного берега, та із Сектора Гази. І ні переміщенню із Сектора Гази до Єгипту”, зазначив представник ХАМАС.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завершила підготовку до проведення наземної операції у секторі Гази.