ХАМАС знову закликав палестинців не евакуюватися із Сектора Гази

Зазначається, що відповідну заяву сьогодні у телевізійному зверненні зробив голова політичного бюро ХАМАС Ісмаїл Ханія.

Цитата

“Ні переміщенню із Західного берега, та із Сектора Гази. І ні переміщенню із Сектора Гази до Єгипту”, зазначив представник ХАМАС.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завершила підготовку до проведення наземної операції у секторі Гази.