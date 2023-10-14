ХАМАС снова призвал палестинцев не эвакуироваться из Сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. ХАМАС призывает палестинцев отказаться от «перемещения» внутри Сектора Газа или покинуть блокированный анклав и отправиться в Египет после авиаударов Израиля и призывов к эвакуации. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает УНН.
Отмечается, что соответствующее заявление сегодня в телевизионном обращении сделал глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания.
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“Нет перемещению с Западного берега, и с Сектора Газы. И нет перемещению из Сектора Газы в Египет”, отметил представитель ХАМАС.
Напомним
Армия обороны Израиля сообщила, что завершила подготовку к проведению наземной операции в секторе Газы.