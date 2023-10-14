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ХАМАС снова призвал палестинцев не эвакуироваться из Сектора Газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. ХАМАС призывает палестинцев отказаться от «перемещения» внутри Сектора Газа или покинуть блокированный анклав и отправиться в Египет после авиаударов Израиля и призывов к эвакуации. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает УНН.

Отмечается, что соответствующее заявление сегодня в телевизионном обращении сделал глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания.

Цитата

“Нет перемещению с Западного берега, и с Сектора Газы. И нет перемещению из Сектора Газы в Египет”, отметил представитель ХАМАС.

Напомним

Армия обороны Израиля сообщила, что завершила подготовку к проведению наземной операции в секторе Газы.

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