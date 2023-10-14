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Армія оборони Ізраїлю завершує підготовку до наземної операції у секторі Гази - заява

Армія оборони Ізраїлю завершує підготовку до наземної операції у секторі Гази - заява

Київ • УНН

 • 427955 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Ізраїль завершує підготовку до наземної військової операції у Секторі Гази. Про це йдеться в офіційній заяві Армії оброни Ізраїля, яку цитує The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

У заяві йдеться про те, що вони готові “розширити наступ”, реалізуючи “широкий спектр наступальних оперативних планів”, які, за їхніми словами, включають “спільні та скоординовані атаки з повітря, моря та суші”. Завершується набір сотень тисяч резервістів.

“В останні дні інструменти, необхідні для бою, були передані в райони складання, і на даному етапі різні підрозділи Технологічного та тилового управління працюють над завершенням атестації інструментів та оснащенням їх сучасними бойовими засобами в міру потреби”, — йдеться в заяві.

Як зазначає The Times of Israel, очікується, що військові почнуть наземне вторгнення в сектор Газа, але на його масштаби та час проведення можуть вплинути оперативні міркування, включаючи евакуацію палестинського цивільного населення з північної частини сектора Газа та напруження на північному кордоні Ізраїлю.

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