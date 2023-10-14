Армия обороны Израиля завершает подготовку к наземной операции в секторе Газа - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Израиль завершает подготовку к наземной военной операции в Секторе Газа. Об этом говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля, которое цитирует The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
В заявлении говорится о том, что они готовы “расширить наступление”, реализуя “широкий спектр наступательных оперативных планов”, которые, по их словам, включают “совместные и скоординированные атаки с воздуха, моря и суши”. Завершается набор сотен тысяч резервистов.
“В последние дни инструменты, необходимые для боя, были переданы в районы сборки, и на данном этапе различные подразделения Технологического и тылового управления работают над завершением аттестации инструментов и оснащением их современными боевыми средствами в меру необходимости”, — говорится в заявлении.
Как отмечает The Times of Israel, ожидается, что военные начнут наземное вторжение в сектор Газа, но на его масштабы и время проведения могут повлиять оперативные соображения, включая эвакуацию палестинского гражданского населения из северной части сектора Газа и напряжение на северной границе Израиля.
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