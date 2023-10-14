ЦАХАЛ ліквідував командира роти бойових сил ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала командира роти бойових сил ХАМАС Алі Каді, повідомили у ЦАХАЛ у суботу, пише УНН.
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"Згідно з точними розвідувальними даними ЦАХАЛ та ISA, літаки ЦАХАЛ вбили Алі Каді, командира роти бойових сил ХАМАС «Нухба», який очолив терористичну атаку в ізраїльських поселеннях недалеко від сектора Гази минулими вихідними", - ідеться у повідомленні.
У 2005 році Алі, як зазначається, був затриманий після викрадення та вбивства ізраїльських мирних жителів та звільнений у межах обміну полоненими на Гілада Шаліта.
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