ЦАХАЛ ліквідував командира роти бойових сил ХАМАС

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"Згідно з точними розвідувальними даними ЦАХАЛ та ISA, літаки ЦАХАЛ вбили Алі Каді, командира роти бойових сил ХАМАС «Нухба», який очолив терористичну атаку в ізраїльських поселеннях недалеко від сектора Гази минулими вихідними", - ідеться у повідомленні.

У 2005 році Алі, як зазначається, був затриманий після викрадення та вбивства ізраїльських мирних жителів та звільнений у межах обміну полоненими на Гілада Шаліта.

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