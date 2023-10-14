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Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного керівника з ХАМАС

Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного керівника з ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує завдавати ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази, було вбито десятки бойовиків підрозділу "Нухба", а також керівника повітряних сил ХАМАС, повідомили в ЦАХАЛ у суботу вранці, пише УНН.

Деталі

Минулої ночі, як повідомляється, винищувачі ЦАХАЛ завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. До них входили десятки ударів по об'єктах ХАМАС, а також бойовиках "Нухби", які перебували на плацдармі в секторі Газа. Бойовики "Нухби" були однією з провідних сил, які очолили проникнення до Ізраїлю минулої суботи, вказали в ЗС Ізраїлю.

Окрім того, як вказано, за останній день винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

"Під час удару винищувачі ЦАХАЛ вбили Мерада Абу Мерада, який був керівником повітряної системи ХАМАС у місті Газа та значною мірою відповідав за керівництво терористами під час різанини у суботу", - ідеться у повідомленні.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включаючи ракетні удари, з території сектору Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав завдавати повітряних ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також Ліваном після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном із сектором Гази.

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