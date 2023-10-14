Армия Израиля ликвидировала еще одного руководителя из ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, были убиты десятки боевиков подразделения "Нухба", а также руководитель воздушных сил ХАМАС, сообщили в ЦАХАЛ в субботу утром, пишет УНН.
Детали
Прошлой ночью, как сообщается, истребители ЦАХАЛ нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. В них входили десятки ударов по объектам ХАМАС, а также боевикам "Нухбы", которые находились на плацдарме в секторе Газа. Боевики "Нухбы" были одной из ведущих сил, возглавивших проникновение в Израиль в минувшую субботу, указали в ВС Израиля.
Кроме того, как указано, за последний день истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.
"Во время удара истребители ЦАХАЛ убили Мерада Абу Мерада, который был руководителем воздушной системы ХАМАС в городе Газа и в значительной степени отвечал за руководство террористами во время резни в субботу", - говорится в сообщении.
Контекст
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал наносить воздушные ударов по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с сектором Газа.