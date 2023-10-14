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ЦАХАЛ ликвидировал командира роты боевых сил ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал командира роты боевых сил ХАМАС

Киев • УНН

 • 376256 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира роты боевых сил ХАМАС Али Кади, сообщили в ЦАХАЛ в субботу, пишет УНН.

Детали

"Согласно точным разведывательным данным ЦАХАЛ и ISA, самолеты ЦАХАЛ убили Али Кади, командира роты боевых сил ХАМАС «Нухба», который возглавил террористическую атаку в израильских поселениях недалеко от сектора Газа в минувшие выходные", - говорится в сообщении.

В 2005 году Али, как отмечается, был задержан после похищения и убийства израильских мирных жителей и освобожден в рамках обмена пленными на Гилада Шалита.

Ранее

Армия обороны Израиля ликвидировала руководителя воздушных сил ХАМАС.

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