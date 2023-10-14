МИД Израиля отозвал разрешение на эвакуацию украинцев и иностранцев из сектора Газа за два часа до ее начала - омбудсмен

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“Относительно сегодняшней ситуации по Израилю, действительно, вчера было официально подкреплено документально разрешение на эвакуацию граждан Украины, как и других граждан иностранных государств, которые должны пересечь пункт пересечения “Рафах”. Это фактически единственный пункт пересечения, который может применяться для эвакуации гражданского населения и граждане иностранных стран могли выйти на территорию Египта. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение”, — рассказал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что реакция от МИД Украины уже есть, ведь украинский посол направил официально ноту протеста.

“По нашей информации, так же сделали или планируют сделать еще ряд стран. Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию гражданам Украины, как и остальным гражданам иностранных государств. Тем более что все настаивают на том, что в первую очередь эвакуацию запросили женщины и дети”, - добавил Лубинец.

Пункт пропуска со стороны Египта, как говорит омбудсмен, по официальным сообщениям египетских властей, открыт.

Дополнение

Также в Египте Лубинец встретился с уполномоченной, возглавляющей институт защиты прав в Египте.

"Я услышал слова поддержки и заверения в том, что все, что касается египетских властей, они будут максимально способствовать эвакуации наших граждан из сектора Газа. Но как, когда это будет — когда Израиль предоставит разрешение... Фактически от Израиля мы просим, чтобы этот пункт пересечения был безопасен и его просто не бомбили. От палестинцев и властей Палестины мы просим, чтобы просто позволили выйти нашим гражданам, а египетские власти — просто их пропустили, приняли”, — отметил украинский чиновник.

По его мнению, сейчас существует “треугольник” — Палестина, Сектор Газы и Израиль — со своими отношениями.

По словам Лубинца, ситуация в Газе уже приближается к гуманитарной катастрофе, ведь там не просто отключен свет, проблемы с водой, едой, лекарствами, а еще уже нет мобильной связи.

“И этот коннект с нашими гражданами он тоже теряется. По состоянию на сегодня у нас 243 человека наших граждан, которые нуждаются в эвакуации, а мы понимаем, что эта цифра точно не окончательная, она будет расти”, — сказал омбудсмен.

Он заметил, что эвакуацию запросили преимущественно женщины и дети.

Напомним

ХАМАС призывает палестинцев отказаться от «перемещения» внутри Сектора Газа или покинуть блокированный анклав и отправиться в Египет после авиаударов Израиля и призывов к эвакуации.