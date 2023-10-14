Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Израиля

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“Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детей, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий рейс планируется на сегодня, 15 октября, в г. Клуж (Румыния).

“Планируем вывезти 155 украинцев”, - добавил Николенко.

Напомним

Министерство иностранных дел Израиля отозвало разрешение на эвакуацию иностранцев, в том числе украинцев, из сектора Газа за два часа до начала операции. В ответ посол Украины направил официальную ноту протеста.