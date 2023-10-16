Из Израиля вылетел третий эвакуационный рейс с украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Из Израиля сегодня вечером вылетел третий эвакуационный рейс с 74 украинцами на борту.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 16 октября в 22:38 по местному времени из Тель-Авива в Бухарест (Румыния) вылетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых женщины и дети.
Напомним
Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Израиля 14 октября.
В субботу, 14 октября, Уполномоченный Верховной Рады по вопросам человека Дмитрий Лубинец прибыл в Каир в Египет, чтобы помочь с настройкой механизма эвакуации украинских граждан из сектора Газа.
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