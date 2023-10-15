Из Израиля эвакуировали более 200 украинцев и еще 260 находятся в секторе Газа - Зеленский

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“Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке: в Израиле и на территории сектора Газа.

Продолжается эвакуация украинцев из Израиля: уже более 200 человек вывезли в Румынию, преимущественно женщин и детей. Готовятся новые рейсы. Известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в секторе Газа”, - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но Украина работает с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан.

“ Украинские дипломаты готовы помочь каждому нашему гражданину, который в этом нуждается. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем украинцам и украинкам, которые могут нуждаться в помощи: в любое время и любым способом обращайтесь в дипломатические представительства Украины и следуйте их рекомендациям”, - добавил президент.

Напомним

Первый эвакуационный рейс из Израиля с украинцами вылетел в Бухарест вечером субботы 14 октября.