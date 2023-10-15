З Ізраїлю евакуювали понад 200 українців та ще 260 перебувають у секторі Гази - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Понад 200 українців було евакуйовано з Ізраїлю до Румунії, проте 260 наших громадян перебувають у секторі Гази. Про це у традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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“Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході: в Ізраїлі та на території сектору Газа.
Триває евакуація українців з Ізраїлю: уже понад 200 людей вивезли до Румунії, переважно жінок і дітей. Готуються нові рейси. Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у секторі Газа”, - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але Україна працює з партнерами, щоб евакуювати наших громадян.
“ Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує. Тому ще раз звертаюся до всіх українців та українок, які можуть потребувати допомоги: у будь-який час і в будь-який спосіб звертайтеся до дипломатичних представництв України та дотримуйтеся їхніх рекомендацій”, - додав президент.
Нагадаємо
Перший евакуаційний рейс з Ізраїлю з українцями вилетів до Бухаресту ввечері суботи 14 жовтня.