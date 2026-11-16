Хто складає меню та куди скаржитися на неякісні продукти - як армія закуповує харчування для військових

Хто замовляє продукти для військових, як змінилася процедура, куди скаржитися на неякісні продукти і як долучитися постачальнику – у Міноборони підготували детальні роз'яснення, як армія закуповує харчування для військових, передає УНН.

Усі військовослужбовці Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) – від піхотинця на передовій до діловода в тилу – мають можливість харчуватися за державний кошт.

У Міноборони зазначили, що закупівлі продуктів, сухпайків і майна продовольчої служби проводить Агенція оборонних закупівель ДОТ (АОЗ ДОТ), а замовлення військові частини оформлюють у цифровій системі DOT-Chain Food.

Чим годують військових ЗСУ та ДССТ залежно від умов служби

Якісне харчування надзвичайно важливе для відновлення сил та підготовки військовослужбовців до виконання бойових завдань. Там, де це можливо, особовий склад забезпечується гарячим три- або чотириразовим харчуванням. Утім формат залежить від характеру бойових дій, логістичних можливостей та розташування.

Основу харчування військовослужбовців ЗСУ та ДССТ складає гаряче харчування. Залежно від доступності та логістичних можливостей воно забезпечується зі свіжих, охолоджених, заморожених або консервованих продуктів.

Якщо немає можливості організувати чи забезпечити належне гаряче харчування – бійців забезпечують сухпайками.

Гаряче харчування в їдальнях і польових пунктах

Відповідальні за забезпечення харчуванням за можливості та належних умов організовують приготування їжі з охолодженого мʼяса, свіжих сезонних овочів та фруктів, а також інших продуктів. Цей формат найбільш збалансований, корисний та насичений поживними речовинами.

Найчастіше такий раціон присутній в місцях базування підрозділів на лінії зіткнення, де можливо забезпечити логістику та організацію їдалень, в пунктах постійної дислокації, навчальних центрах та військових вишах.

При триразовому харчуванні гарячу їжу готують і видають тричі на добу: на сніданок, обід і вечерю. Чотириразове харчування отримують льотний склад, військовослужбовці Військово-Морських сил (ВМС) та ліцеїсти. Для них додатково організовують другий сніданок або другу вечерю.

Якщо безпекові умови складніші, то для забезпечення гарячого харчування використовують продукти з більшим терміном придатності – від замороженого мʼяса до консервованих продуктів, печива тощо.

У такому разі підрозділ організовує польові пункти харчування в районі виконання бойового завдання, де це можливо забезпечити. Їжу готують так само за затвердженою меню-розкладкою продуктів. Її складають з урахуванням місця виконання бойового завдання, базового меню, наявного асортименту і кількості продуктів.

Зазвичай так харчуються в районах виконання бойових задач, при зміні бойової обстановки або у разі переміщення, коли неможливо організувати постійне місце прийому їжі.

На лінії бойового зіткнення: сухпайки

Якщо організувати гаряче харчування неможливо, військовослужбовці ЗСУ та ДССТ отримують сухий пайок.

Сухпайки розраховані на повноцінне харчування протягом доби й складаються з різних меню та комбінацій страв. У Збройних Силах є два види: добовий польовий набір продуктів і добовий польовий набір продуктів посилений.

Звичайний сухпайок містить три раціони (сніданок, обід і вечерю), а також харчові й нехарчові продукти. Також у жовтні 2026 року затвердили новий альтернативний сухпайок: у ньому більше калорій, є спеціальні нагрівачі і засоби для знезараження води.

Альтернативний польовий набір продуктів передбачений для визначених категорій військовослужбовців Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення.

Каталог продуктів харчування ЗСУ: 360 позицій з калорійністю

Харчування військових організоване за універсальним Каталогом продуктів харчування ЗСУ. Він містить 360 номенклатурних позицій. Це широкий асортимент: м’ясо та м’ясні продукти, риба та рибна продукція, молочні продукти, яйця, овочі та фрукти, горіхи, макаронні вироби, крупи, спеції, мед, шоколад, хлібобулочні вироби й напої.

Усі 360 позицій Каталогу продуктів харчування з червня 2026 року мають оновлені описи, і закупівлю на 2027 рік для ЗСУ та ДССТ АОЗ ДОТ уже оголосила за новими вимогами. До кожної позиції додали калорійність, а до частини продуктів, зокрема м'ясних, рибних і молочних, ще й вміст білків і жирів на 100 г.

Перелік враховує різні потреби. У Каталозі є продукти, дозволені законами халяль і кашрут, а також позиції для тих, хто відмовляється від продуктів тваринного походження через етичні, релігійні, екологічні чи естетичні погляди.

Каталог формує Командування Сил логістики (КСЛ), а затверджує Міністерство оборони. Під час торгів АОЗ ДОТ контрактує постачальників на всі позиції з Каталогу. Постачальники працюють за договором у межах окремого регіону або кластерів (декількох регіонів).

У забезпеченні харчування йдеться не лише про закупівлю й доставку продуктів, а й про майно продовольчої служби: посуд, кухонне приладдя, обладнання та інвентар для кухонь, їдалень і пунктів видачі харчування.

DOT-Chain Food: заявки, накладні й акти без паперу

DOT-Chain Food – це ІТ-система управління харчовим забезпеченням: від заявок до оформлення актів і видаткових накладних, а також складання актів про порушення договірних зобов'язань.

Увесь ланцюг постачання, від заявки до підтвердження доставки, автоматизований: без паперової бюрократії, з електронним підписом і захищеним доступом для кожного учасника.

До появи системи документообіг був паперовим, а документи передавали фізично. Так оформлювали замовлення продуктів із боку військових частин, видаткові накладні, підписання актів і рекламації (скарги). Заявку надсилали постачальнику електронною поштою, а тепер її подають у системі.

Із листопада 2026 року усі документи з продовольчого забезпечення ЗСУ та ДССТ обов’язково мають оформлятися в системі DOT-Chain Food.

У системі DOT-Chain Food кожен учасник працює зі своєю частиною процесу. Військові частини подають заявки на продукти, приймають поставлений товар, а в разі неякісних продуктів оформлюють скаргу – рекламацію.

Постачальники створюють у системі видаткові накладні, за допомогою яких АОЗ перевіряє виконання договірних зобов'язань. Після чого, якщо немає зауважень, постачальник створює в системі тристоронній акт, на підставі якого здійснюється оплата.

Заявка на продукти: від начпроду до постачальника

За харчове забезпечення відповідає командир військової частини. Він визначає, як годувати особовий склад, з огляду на інтенсивність бойових дій і завдання підрозділу. На основі цього начальник продовольчої служби (начпрод) організовує харчування військовослужбовців та формує відповідні заявки.

Процес виглядає так: як правило, начпрод військової частини складає меню на тиждень і перелік потрібних продуктів, розраховує їхню кількість із Каталогу залежно від чисельності особового складу. Заявку має оформити за 10 днів до останньої дати поставки.

Логіст АОЗ ДОТ розподіляє заявки від військових частин між постачальниками, формуючи замовлення за відповідним державним контрактом. Військова частина за потреби може подати запит на коригування.

Підписані акти стають підставою для оплати постачальнику й завершують цикл харчового забезпечення.

Як начпрод формує меню з Каталогу

Начальник продовольчої служби складає перелік для замовлення в межах наявних коштів і стежить, щоб меню було збалансованим. Для цього одночасно враховує кілька чинників:

ціну та якість: свіжий продукт чи заморожений, скільки коштує кожен варіант;

калорійність і склад: наприклад, чи вистачає білків;

пакування: наприклад, сік у великій упаковці дешевший, але військовим на бойових завданнях іноді потрібні порційні пакети;

сезонність: свіжі овочі, фрукти та ягоди, а за потреби консервовані овочі.

Крім базового набору, начпрод може замовити додаткові продукти: горіхи, шоколад, солодощі, чай, каву, джем, мед. Тож щотижневе меню виходить із балансу між бюджетом, потребами військових і умовами служби.

Скарга на неякісні продукти: рекламація в DOT-Chain Food

Якщо продукти доставили невчасно, не в тій кількості, то спрацює механізм автоматичних рекламацій DOT-Chain Food: система зіставляє дані та сама виявляє розбіжності між замовленням та фактично підписаними видатковими накладними.

Якщо йдеться про неналежну якість продуктів, яка виявилась при отриманні чи протягом тижня, то військова частина так само може подати скаргу через DOT-Chain Food. Також з вересня 2026 року до рекламації з якості в системі можна додати фото на підтвердження поганої якості продуктів.

Після отримання рекламації система автоматично складає звіт про виявлені порушення та розраховує суму штрафних санкцій відповідно до укладеного раніше договору з постачальником. Уповноваженій особі військової частини залишається перевірити звіт, за потреби додати коментарі й підписати документ.

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Агенція оцінює постачальників за методологією SLA (Service Level Agreement). Вона оцифровує якість роботи: чи вчасно і в повному обсязі приходить кожна поставка і чи дотримується постачальник контракту.

Як постачальнику взяти участь у закупівлях харчування

Постачальників продуктів харчування для війська визначають через торги в електронній системі Prozorro. Тендери на харчове забезпечення оголошують раз на рік – тоді обирають постачальників, які забезпечуватимуть продукти відповідно до Каталогу.

Також у разі доведення нових потреб протягом року оголошують додаткові торги.

Щоб постачати продукти для війська, стежте за оголошеннями торгів у Prozorro і беріть у них участь. Більше інформації про програму є на сторінці продовольчого забезпечення на сайті АОЗ ДОТ.

Після перемоги постачальник працює з військовими частинами через DOT-Chain Food: отримує замовлення, виконує їх і підписує акти.

Хто за що відповідає: командир, начпрод, АОЗ ДОТ, постачальник

У забезпеченні харчування задіяно кілька ланок:

Генеральний штаб ЗСУ (або визначені ним структурні підрозділи, як-от Командування Сил логістики) та ДССТ формують потребу;

На цій основі Міноборони складає перелік необхідного (продукти, сухпайки тощо) із цінами відповідно до бюджету;

АОЗ ДОТ оголошує закупівлі, підписує контракти та контролює їх виконання і логістику.

Постачальник виготовляє та доставляє продукцію. А у військовій частині начпрод або інша уповноважена особа складає меню, замовляє продукти харчування й приймає товар.

Для тих, хто на лінії бойового зіткнення, останню ланку виконує командир підрозділу: він подає запит на потрібну кількість сухпайків для особового складу.