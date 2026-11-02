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На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Агенція оборонних закупівель оголосила закупівлю харчів на 2027 рік вартістю 43,8 млрд грн. Вимоги до 360 продуктів оновили, а комплект подорожчав до 181,74 грн.

На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році
Фото ілюстративне

Агенція оборонних закупівель ДОТ оголосила закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту на 2027 рік. Очікувана вартість становить 43,8 млрд гривень, повідомляє УНН із посиланням на Міністерство оборони України та дані електронної системи закупівель Prozorro.

Також профільне відомство оновило вимоги до якості продуктів, а розрахункова вартість комплекту харчування на одного військовослужбовця зросла майже на 6%.

Нові вимоги до харчування військових: що зміниться

У межах підготовки закупівель на 2027 рік Міністерство оборони повністю переглянуло описи всіх 360 позицій, включених до каталогу продуктів харчування для військовослужбовців. Зміни, затверджені ще у червні 2026 року, передбачають конкретизацію технічних характеристик продукції, зокрема її поживної цінності, складу та фізичних параметрів.

За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, оновлення вимог має забезпечити більш якісний контроль продуктів, які постачаються до військових частин.

"Всі 360 позицій, що містяться в каталозі продуктів, мають повністю оновлені описи", — зазначив посадовець.

Одним із головних нововведень стало уточнення показників енергетичної цінності харчових продуктів. Відтепер для кожної позиції каталогу передбачена інформація про калорійність, а для продукції, на яку поширюються відповідні державні стандарти, також зазначатиметься вміст білків і жирів на 100 грамів. Зокрема,  для м'ясної, рибної та молочної продукції.

У Міноборони пояснюють, що це дозволить точніше контролювати загальну калорійність комплектів харчування та оцінювати їхню поживну цінність.

Окремі вимоги встановили до замороженого м'яса та м'яса птиці. Допустимий вміст води залежатиме від виду продукції та способу заморожування, однак не повинен перевищувати 5%.

Крім того, для овочів і фруктів визначили мінімальні та максимальні розміри. 

Скільки коштуватиме харчування одного військовослужбовця

Разом з оновленням вимог зросла і розрахункова вартість комплекту продуктів харчування. Якщо для закупівель на 2026 рік вона становила 171,48 гривні на одну людину, то на 2027 рік очікувана ціна визначена на рівні 181,74 гривні. Тобто,  різниця становить 10,26 гривні, або майже 6%.

У Міністерстві оборони пояснюють підвищення вартості насамперед подорожчанням енергоносіїв та інфляційними процесами, які впливають на виробництво, зберігання і транспортування продуктів. 

Закупівлі на 43,8 млрд гривень: як проходитимуть торги

Згідно з інформацією в системі Prozorro, 29 жовтня 2026 року Агенція оборонних закупівель оголосила дві процедури закупівлі продуктів харчування для потреб ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Очікувана вартість першої процедури становить 22,499 млрд гривень, другої – 21,336 млрд гривень. Загальна сума перевищує 43,835 млрд гривень з урахуванням ПДВ.

Закупівлі розподілили на 21 лот, які відрізняються обсягами та очікуваною вартістю. У Міноборони пояснюють, що такий підхід дозволяє залучати до торгів компанії з різними виробничими та логістичними можливостями. Постачальники можуть претендувати на окремі державні контракти відповідно до своїх спроможностей.

За оприлюдненими умовами, приймання пропозицій заплановане до 9 листопада, на цей же день передбачено проведення електронних аукціонів.

Постачання продуктів планують організувати за регіональним принципом. За кожним постачальником закріплюватиметься визначена територія, в межах якої він відповідатиме за виконання замовлень військових частин. У відомстві зазначають, що така модель має спростити логістику та забезпечити своєчасну доставку продуктів.

Як контролюватимуть якість продуктів і виконання контрактів

Окрему увагу під час закупівель приділятимуть дотриманню оновлених стандартів якості. Перевіряти відповідність продукції встановленим вимогам мають фахівці Головного управління державного гарантування якості. Контроль передбачає проведення вибіркових перевірок.

Крім того, Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме методологію Service Level Agreement (SLA), яка дозволяє оцінювати якість виконання постачальниками договірних зобов'язань. Зокрема йдеться про контроль своєчасності доставки продуктів, повноти замовлень та дотримання погоджених умов постачання.

За словами тимчасового виконувача обов'язків директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Артема Романюкова, такий механізм дозволяє відстежувати виконання контрактів на різних етапах та оперативно реагувати на відхилення.

У Міноборони розраховують, що посилення контролю допоможе зменшити ризики затримок постачання та отримання військовими частинами продуктів, які не відповідають установленим характеристикам.

Чому закупівлі на 2027 рік розпочали заздалегідь

Агенція оборонних закупівель ДОТ уже третій рік поспіль оголошує закупівлі продуктів харчування завчасно, ще до початку наступного бюджетного року. У Міністерстві оборони пояснюють, що такий підхід дає потенційним постачальникам додатковий час для підготовки виробничих потужностей, формування запасів продукції та організації логістичних маршрутів.

Контекст

Оголошені закупівлі відбуваються на тлі ширшої реформи продовольчого забезпечення ЗСУ.

У серпні 2026 року Міністерство оборони представило концепцію змін, яка передбачає поступове розділення закупівель продуктів та логістичних послуг, а також запровадження перевірок якості продукції ще до її доставки у військові частини.

Крім того, планується подальший розвиток цифрової системи DOT-Chain Food, через яку військові частини оформлюють замовлення, а постачальники організовують їх виконання. За даними Міноборони, протягом двох років через цю систему забезпечено постачання 1,35 млн тонн продуктів харчування для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

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Олександра Василенко

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