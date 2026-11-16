У росії засудили чоловіка до 14 років колонії за фото могил військових – так кремль приховує втрати у війні

У російському ярославлі чоловіка засудили до 14 років колонії за фотографування могил військових, які загинули на війні проти України. російська влада посилює переслідування людей, які документують військові поховання, намагаючись приховати справжні масштаби втрат. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Вирок винесли у вересні. Водночас із літа в різних регіонах росії затримали кілька десятків людей, яких звинувачують у державній зраді та співпраці з українськими спецслужбами через документування поховань.

Співробітники фсб патрулюють кладовища, а волонтери, які фотографують могили, зазнають нападів. російська влада також попереджає про можливість довічного ув'язнення за таку діяльність.

Скільки військових втратила росія

За даними спільного розслідування "Медіазони" та російської служби BBC, на основі відкритих джерел вдалося поіменно підтвердити загибель майже 283 тисяч російських військових. Реальна кількість загиблих може бути значно більшою.

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У 2024 році росстат закрив доступ до статистики надмірної смертності, а наприкінці 2025 року влада засекретила судові реєстри щодо військових, визнаних загиблими або зниклими безвісти.

Лише за 2025 рік журналісти "Медіазони" виявили майже 90 тисяч відповідних судових позовів від військових частин.

Аналітики вважають, що приховування втрат дозволяє кремлю підтримувати набір контрактників та створювати враження, нібито російська армія наближається до перемоги.

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