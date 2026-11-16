В России мужчину приговорили к 14 годам колонии за фотографии могил военнослужащих — Кремль скрывает потери в войне

В российском Ярославле мужчину приговорили к 14 годам колонии за фотографирование могил военнослужащих, погибших на войне против Украины. Российские власти усиливают преследование людей, которые документируют военные захоронения, пытаясь скрыть реальные масштабы потерь. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Приговор вынесли в сентябре. В то же время с лета в разных регионах России задержали несколько десятков человек, которых обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами из-за документирования захоронений.

Сотрудники ФСБ патрулируют кладбища, а волонтеры, которые фотографируют могилы, подвергаются нападениям. Российские власти также предупреждают о возможности пожизненного заключения за такую деятельность.

Сколько военнослужащих потеряла Россия

По данным совместного расследования «Медиазоны» и русской службы BBC, на основе открытых источников удалось поименно подтвердить гибель почти 283 тысяч российских военнослужащих. Реальное количество погибших может быть значительно больше.

В трех регионах России каждый третий умерший мужчина в возрасте до 50 лет погиб на войне против Украины — Bloomberg

В 2024 году Росстат закрыл доступ к статистике избыточной смертности, а в конце 2025 года власти засекретили судебные реестры по военнослужащим, признанным погибшими или пропавшими без вести.

Только за 2025 год журналисты «Медиазоны» выявили почти 90 тысяч соответствующих судебных исков от воинских частей.

Аналитики считают, что сокрытие потерь позволяет Кремлю поддерживать набор контрактников и создавать впечатление, будто российская армия приближается к победе.

Десятки артиллерийских систем, тысячи военнослужащих и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях рф за сутки