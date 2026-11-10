У трьох регіонах росії кожен третій померлий чоловік віком до 50 років загинув на війні проти України – Bloomberg

У Бурятії, Туві та Забайкальському краї близько третини смертей чоловіків віком від 18 до 49 років були пов'язані з війною проти України. Про це свідчать викрадені дані російської державної статистики, які проаналізувало агентство Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Дослідження охоплює період від початку повномасштабного вторгнення до середини 2024 року. Для порівняння, у москві та Санкт-Петербурзі частка пов'язаних із війною смертей серед чоловіків цієї вікової групи становила близько 10%.

Найбільше постраждали економічно неблагополучні регіони. У Туві за межею бідності живуть понад 20% населення, у Бурятії – майже 16%, а в Забайкальському краї – близько 13%.

Майже 393 тисячі смертей, пов'язаних із війною

Білоруські хакери "Кіберпартизани" та українська група Silent Crow отримали доступ до понад 11 млн записів про смерті в росії за період із 2021 року до серпня 2026-го.

За оцінкою Bloomberg, майже 392,7 тисячі смертей безпосередньо пов'язані з війною. На це вказують спеціальні коди та формулювання у документах, зокрема "військова операція", "обстріл" і "безпілотники".

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Дані також свідчать про зростання втрат серед старших чоловіків. У першій половині 2022 року серед росіян віком 50–59 років зафіксували 146 пов'язаних із війною смертей, тоді як за аналогічний період 2025 року – понад 12,6 тисячі.

Серед чоловіків віком 18-29 років у першій половині 2025 року війна стала причиною приблизно двох третин усіх смертей.

Журналісти Bloomberg не виявили ознак фальсифікації викраденої бази. Порівняння з офіційною статистикою показало розбіжності від 0,1% до приблизно 1% залежно від року.

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