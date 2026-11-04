рф знову втрачає рекордно високу кількість військових протягом доби на фронті, Генштаб опублікував цифри

За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили ще 2180 російських військових. Загальні втрати армії рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року сягнули близько 1 597 010 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За даними військових, протягом доби росіяни також втратили 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем та 2 засоби протиповітряної оборони.

Крім того, українські захисники знищили 1104 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 52 крилаті ракети, 5 наземних робототехнічних комплексів, 408 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати росії від початку вторгнення

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 1 597 010 військових, 12 453 танки, 25 640 бойових броньованих машин, 51 879 артилерійських систем, 2252 реактивні системи залпового вогню та 1733 засоби протиповітряної оборони.

Також, за підрахунками Генштабу, росіяни втратили 452 літаки, 356 гелікоптерів, 595 058 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5192 крилаті ракети та 3072 наземні робототехнічні комплекси.

Втрати російського флоту становлять 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. Крім того, Сили оборони знищили 169 881 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4871 одиницю спеціальної техніки.

У Генеральному штабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.

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