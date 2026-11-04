рф знову втрачає рекордно високу кількість військових протягом доби на фронті, Генштаб опублікував цифри

$45.530.1851.050.37
ukenru
05:44 • 818 перегляди
Трамп привітав демократів із перемогами на виборах та обіцяє співпрацювати з ними, але пригадав про право вето
05:04 • 12374 перегляди
Трамп заявив, що Україна та росія близькі до укладення мирної угоди
04:38 • 14229 перегляди
Посол ЄС закликала світ не втрачати уваги до війни в Україні на тлі посилення російських атак
03:16 • 15440 перегляди
Швеція представила нові безпілотні катери CB90 CX із ракетами та ППО, попередні версії яких уже використовує УкраїнаPhoto
02:37 • 15451 перегляди
Україна, Молдова та Румунія провели спільну операцію проти транскордонної злочинності
01:55 • 13637 перегляди
Стало відомо, хто з української делегації зустрінеться з Меланією Трамп та російськими представниками
01:16 • 13011 перегляди
США розробили план нових ударів по Ірану після попередження Ізраїлю про можливе застосування хімічної зброї
00:15 • 15435 перегляди
США готують для України понад 1000 нових крилатих ракет ERAM із дальністю понад 460 км
3 листопада, 23:17 • 13029 перегляди
росія вважає мирну та об'єднану Європу своїм ворогом і готується до протистояння – ЗеленськийVideo
3 листопада, 22:16 • 14611 перегляди
кремль планує посилити удари по Україні після виборів у США попри майбутні переговори – Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Губернаторка Нью-Джерсі застерігає порти від прийому російського дизельного палива3 листопада, 19:59 • 13179 перегляди
Трамп назвав Гренландію "найбільшим подарунком" для США від Європи3 листопада, 22:05 • 9984 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що 13-річна донька критикує її вбрання та дає модні поради3 листопада, 23:06 • 9926 перегляди
Демократи випереджають республіканців на виборах до Конгресу США: перші проміжні результатиPhoto01:27 • 14574 перегляди
Канада заборонила хокеїстам із росії та білорусі брати участь у молодіжному чемпіонаті світу01:31 • 10186 перегляди
Публікації
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро3 листопада, 17:35 • 31134 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 37027 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 50767 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 71457 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 79533 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Дональд Туск
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Вашингтон
Іран
Реклама
УНН Lite
В Італії на дні озера знайшли бронзовий меч віком понад 3300 років, який досі залишається гострим04:05 • 2222 перегляди
Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі 03:08 • 7180 перегляди
Кріс Рок зізнався, як залежність від порнографії та зради зруйнували його 20-річний шлюб03:05 • 2880 перегляди
Бріджит Фонда вперше за тривалий час з'явилася на публіці після 24 років поза ГоллівудомPhoto02:05 • 6300 перегляди
Канада заборонила хокеїстам із росії та білорусі брати участь у молодіжному чемпіонаті світу01:31 • 10190 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Fox News
Financial Times
Дипломатка

рф знову втрачає рекордно високу кількість військових протягом доби на фронті, Генштаб опублікував цифри

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Сили оборони за добу ліквідували та поранили 2180 російських військових. Загальні втрати армії рф сягнули близько 1 597 010 осіб.

рф знову втрачає рекордно високу кількість військових протягом доби на фронті, Генштаб опублікував цифри

За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили ще 2180 російських військових. Загальні втрати армії рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року сягнули близько 1 597 010 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними військових, протягом доби росіяни також втратили 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем та 2 засоби протиповітряної оборони.

Крім того, українські захисники знищили 1104 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 52 крилаті ракети, 5 наземних робототехнічних комплексів, 408 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати росії від початку вторгнення

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 1 597 010 військових, 12 453 танки, 25 640 бойових броньованих машин, 51 879 артилерійських систем, 2252 реактивні системи залпового вогню та 1733 засоби протиповітряної оборони.

Також, за підрахунками Генштабу, росіяни втратили 452 літаки, 356 гелікоптерів, 595 058 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5192 крилаті ракети та 3072 наземні робототехнічні комплекси.

Втрати російського флоту становлять 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. Крім того, Сили оборони знищили 169 881 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4871 одиницю спеціальної техніки.

У Генеральному штабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.

Трамп заявив, що Україна та росія близькі до укладення мирної угоди04.11.26, 07:04 • 12382 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Збройні сили України