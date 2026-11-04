Трамп заявив, що Україна та росія близькі до укладення мирної угоди

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив мирних переговорів між Україною та росією. На його думку, обидві сторони наближаються до рішення про укладення угоди. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

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Я думаю, що вони (росія та Україна - ред.) обидва на межі того, щоб сказати: "Давайте укладемо угоду – зазначив Трамп.

Водночас президент США не уточнив, на чому ґрунтується його оптимізм і чи досягли Київ та москва прогресу щодо конкретних умов можливого мирного врегулювання.

Що ще сказав Трамп в інтерв'ю

Під час розмови з Financial Times американський президент також прокоментував ситуацію навколо Ірану. За його словами, США наразі не мають негайних планів завдавати нових ударів по країні, хоча Вашингтон готовий до військових дій у разі потреби.

Я готовий, ми готові. Ми всі готові, якщо нам потрібно буде діяти, але для цього може не бути жодної причини – сказав Трамп.

Він також повідомив про продовження непрямих переговорів із Тегераном щодо запасів збагаченого урану та висловив сподівання на подальше зниження цін на енергоносії.

Стало відомо, хто з української делегації зустрінеться з Меланією Трамп та російськими представниками