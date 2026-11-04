Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, обе стороны приближаются к решению о заключении соглашения. Об этом американский лидер заявил в интервью Financial Times, пишет УНН.

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Я думаю, что они (Россия и Украина — ред.) оба находятся на грани того, чтобы сказать: "Давайте заключим соглашение — отметил Трамп.

В то же время президент США не уточнил, на чем основан его оптимизм и достигли ли Киев и Москва прогресса в отношении конкретных условий возможного мирного урегулирования.

Что еще сказал Трамп в интервью

Во время разговора с Financial Times американский президент также прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. По его словам, у США в настоящее время нет немедленных планов наносить новые удары по стране, хотя Вашингтон готов к военным действиям в случае необходимости.

Я готов, мы готовы. Мы все готовы, если нам нужно будет действовать, но для этого может не быть никаких причин — сказал Трамп.

Он также сообщил о продолжении непрямых переговоров с Тегераном относительно запасов обогащенного урана и выразил надежду на дальнейшее снижение цен на энергоносители.

Стало известно, кто из украинской делегации встретится с Меланией Трамп и российскими представителями