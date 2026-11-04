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Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения

Киев • УНН

 • 17153 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия приближаются к мирному соглашению. США не планируют новых ударов по Ирану, но готовы действовать.

Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, обе стороны приближаются к решению о заключении соглашения. Об этом американский лидер заявил в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

Я думаю, что они (Россия и Украина — ред.) оба находятся на грани того, чтобы сказать: "Давайте заключим соглашение

— отметил Трамп.

В то же время президент США не уточнил, на чем основан его оптимизм и достигли ли Киев и Москва прогресса в отношении конкретных условий возможного мирного урегулирования.

Что еще сказал Трамп в интервью

Во время разговора с Financial Times американский президент также прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. По его словам, у США в настоящее время нет немедленных планов наносить новые удары по стране, хотя Вашингтон готов к военным действиям в случае необходимости.

Я готов, мы готовы. Мы все готовы, если нам нужно будет действовать, но для этого может не быть никаких причин

— сказал Трамп.

Он также сообщил о продолжении непрямых переговоров с Тегераном относительно запасов обогащенного урана и выразил надежду на дальнейшее снижение цен на энергоносители.

Стало известно, кто из украинской делегации встретится с Меланией Трамп и российскими представителями04.11.26, 03:55 • 14819 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Financial Times
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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Киев