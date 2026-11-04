рф снова теряет рекордно высокое количество военнослужащих в течение дня на фронте, Генштаб опубликовал цифры

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили еще 2180 российских военнослужащих. Общие потери армии рф с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 ноября 2026 года достигли около 1 597 010 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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По данным военных, в течение суток россияне также потеряли 1 танк, 7 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем и 2 средства противовоздушной обороны.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 1104 беспилотника оперативно-тактического уровня, 52 крылатые ракеты, 5 наземных робототехнических комплексов, 408 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 единицы специальной техники.

Общие потери россии с начала вторжения

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла около 1 597 010 военнослужащих, 12 453 танка, 25 640 боевых бронированных машин, 51 879 артиллерийских систем, 2252 реактивные системы залпового огня и 1733 средства противовоздушной обороны.

Также, по подсчетам Генштаба, россияне потеряли 452 самолета, 356 вертолетов, 595 058 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5192 крылатые ракеты и 3072 наземных робототехнических комплекса.

Потери российского флота составляют 35 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки. Кроме того, Силы обороны уничтожили 169 881 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 4871 единицу специальной техники.

В Генеральном штабе отметили, что данные о потерях противника уточняются.

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