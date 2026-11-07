росія незаконно вербує громадян Середньої Азії на війну проти України - ЦПД

В країнах Середньої Азії виявляють все більше фактів шахрайського вербування росіянами громадян цих держав для участі у війні проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що напередодні Посольство Киргизстану в рф спрямувало в мзс рф ноту з вимогою звільнити зі служби громадянина країни, якого обманом завербували до російської армії під приводом працевлаштування на цивільну роботу. У жовтні аналогічні випадки шахрайського вербування зафіксували щодо 12 громадян Казахстану. Крім того, подібні схеми застосовували й щодо громадян інших країн.

Усе це вкотре засвідчує, що в умовах величезних людських втрат в Україні та зменшення кількості росіян, охочих воювати, кремль дедалі частіше вдається до обману й інших незаконних способів рекрутингу, зокрема іноземних громадян - констатують у ЦПД.

Там додають, що це стає одним із важливих факторів втрати рф впливу в Середній Азії та інших регіонах.

Нагадаємо

Казахстан, Грузія та Вірменія посилюють обмеження для росіян через ризик санкцій.

Казахстан запроваджує спеціальні дозволи на в'їзд для росіян – заявки доведеться подавати за 72 години