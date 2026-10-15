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Казахстан запроваджує спеціальні дозволи на в'їзд для росіян – заявки доведеться подавати за 72 години

Київ • УНН

 • 3776 перегляди

Із 1 липня 2027 року росіяни та громадяни ще близько 60 країн подаватимуть заявки на в’їзд за 72 години. Дозвіл буде безкоштовним.

Казахстан запроваджує спеціальні дозволи на в'їзд для росіян – заявки доведеться подавати за 72 години

Казахстан змінює правила перетину кордону для громадян росії та ще близько 60 країн. Із 1 липня 2027 року іноземці, які користуються безвізовим режимом, повинні будуть заздалегідь отримувати електронний дозвіл на в'їзд. Про це повідомляє казахстанське видання Zakon.kz, пише УНН.

Деталі

Нові правила уряд Казахстану затвердив 10 жовтня. Заявку на електронний пропуск необхідно буде подавати через спеціальну цифрову платформу щонайменше за 72 години до поїздки. Оформлення дозволу буде безкоштовним.

Документ діятиме 180 днів і дозволятиме багаторазовий в'їзд. Видачу дозволів погоджуватимуть органи національної безпеки Казахстану.

Нові правила почнуть запроваджувати вже в листопаді

Із 1 листопада 2026 року систему запустять в аеропорту Актау та на 4 автомобільних пунктах пропуску на кордоні з росією. Із 1 січня 2027 року її поширять на аеропорти Астани й Алмати, а з 1 березня – на всі прикордонні пункти.

Водночас до 1 липня 2027 року відсутність електронного дозволу не стане підставою для відмови у в'їзді. Після цієї дати нова вимога стане обов'язковою.

Обмеження стосуватимуться також громадян білорусі, Киргизстану та Вірменії. Раніше Казахстан попереджав про можливі дзеркальні заходи після того, як росія зобов'язала іноземців подавати заявки на в'їзд через застосунок ruID за 3 доби до прибуття.

Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси09.10.26, 07:53 • 17322 перегляди

Степан Гафтко

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