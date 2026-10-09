Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси
Київ • УНН
Любов Рожанську звільнили після завершення строку затримання, і вона повертається до Одеси. рф звинувачує її у спробі викрадення онука.
Українку Любов Рожанську, яку затримали в Казахстані за запитом росії, звільнили з ізолятора в Астані. Жінка вже залишила країну та прямує до Одеси. Про це повідомляє видання "Вот Так" із посиланням на адвоката Юрія Прянишникова, пише УНН.
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За словами захисника, Рожанську затримали 1 жовтня, однак уже 4 жовтня відпустили через закінчення встановленого законом строку затримання.
Термін затримання закінчився. Оскільки запобіжний захід не обрали, її відпустили з ізолятора. Вона залишила Казахстан. Казахстанська сторона все зробила за законом
Після звільнення українка кілька днів перебувала на території посольства України, після чого змогла вилетіти з Казахстану.
росія звинуватила українку у спробі викрадення онука
Рожанська прилетіла до Астани зі Стамбула, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну.
У 2021 році донька жінки разом із хлопчиком переїхала до росії. Згодом вона отримала російське громадянство для себе та сина.
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У 2025 році Верховний Суд України визначив місцем проживання дитини Одесу. Влітку 2026 року родичі з боку нового чоловіка матері запропонували передати хлопчика бабусі.
Однак з'ясувалося, що ще у 2023 році російські правоохоронці відкрили проти Рожанської кримінальну справу за звинуваченням у замаху на викрадення дитини та ініціювали її екстрадицію.
Адвокат вважає затримання українки заздалегідь спланованою провокацією російської фсб із політичним підтекстом.
Наразі онук Рожанської перебуває в українських списках дітей, викрадених росією.
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