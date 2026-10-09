Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси

$44.860.0850.160.48
ukenru
05:28 • 1624 перегляди
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios
05:13 • 4330 перегляди
рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних
04:58 • 6846 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo
04:36 • 9356 перегляди
У росії атакували завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-101 та Х-55 в тверській області
03:55 • 12242 перегляди
Українські контратаки в напрямку річки Жеребець не дають росіянам розвинути наступ на Лиман – ISW
02:38 • 17323 перегляди
Литва передала Україні критично важливе обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
01:17 • 18377 перегляди
росіяни згадали технології Першої світової війни, щоб захистити НПЗ від українських дронів – наскільки це ефективно
00:58 • 17445 перегляди
Український "Бебрадрон" із дальністю до 45 км отримав допуск Міноборони – що відомо про новий ударний БПЛА
00:16 • 13598 перегляди
Показове покарання чи правосуддя – росія судитиме своїх військових за розстріл 7 цивільних у Покровську
23:58 • 12930 перегляди
Світ готується до рекордного Ель-Ніньйо – вчені попередили про екстремальну спеку, повені та економічні втрати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.7м/с
72%
745мм
Популярнi новини
Київ переходить у режим виживання - Кличко закликав мешканців виїжджати за межі столиці8 жовтня, 19:45 • 16835 перегляди
Кетрін Зета-Джонс зізналася, що не читала скандальних мемуарів Майкла Дугласа, та пояснила чому8 жовтня, 21:05 • 12134 перегляди
Принц Гаррі розкрив незвичайне сімейне правило, якого вони з Меган Маркл дотримуються заради щасливого шлюбу8 жовтня, 22:06 • 12013 перегляди
Дженніфер Лоуренс назвала Кортні Кардаш'ян нестерпною – зірка реаліті-шоу несподівано відреагувала на критику8 жовтня, 23:06 • 11238 перегляди
Кортні Кардаш'ян відповіла на чутки, що Тревіс Баркер ізолює її від родини00:05 • 13242 перегляди
Публікації
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"8 жовтня, 13:55 • 37481 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 33444 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
8 жовтня, 07:36 • 51683 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto7 жовтня, 17:59 • 76773 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 72137 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії03:04 • 6218 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином02:05 • 7290 перегляди
Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів01:06 • 7882 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду00:37 • 10605 перегляди
Кортні Кардаш'ян відповіла на чутки, що Тревіс Баркер ізолює її від родини00:05 • 13250 перегляди
Актуальне
Х-101
Техніка
Золото
The New York Times
Серіали

Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

Любов Рожанську звільнили після завершення строку затримання, і вона повертається до Одеси. рф звинувачує її у спробі викрадення онука.

Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси

Українку Любов Рожанську, яку затримали в Казахстані за запитом росії, звільнили з ізолятора в Астані. Жінка вже залишила країну та прямує до Одеси. Про це повідомляє видання "Вот Так" із посиланням на адвоката Юрія Прянишникова, пише УНН.

Деталі

За словами захисника, Рожанську затримали 1 жовтня, однак уже 4 жовтня відпустили через закінчення встановленого законом строку затримання.

Термін затримання закінчився. Оскільки запобіжний захід не обрали, її відпустили з ізолятора. Вона залишила Казахстан. Казахстанська сторона все зробила за законом

– розповів адвокат.

Після звільнення українка кілька днів перебувала на території посольства України, після чого змогла вилетіти з Казахстану.

росія звинуватила українку у спробі викрадення онука

Рожанська прилетіла до Астани зі Стамбула, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну.

У 2021 році донька жінки разом із хлопчиком переїхала до росії. Згодом вона отримала російське громадянство для себе та сина.

У Казахстані затримали українку за запитом рф - МЗС просить не екстрадувати жінку, а консули - дозволу відвідати її в СІЗО02.10.26, 19:29 • 19039 переглядiв

У 2025 році Верховний Суд України визначив місцем проживання дитини Одесу. Влітку 2026 року родичі з боку нового чоловіка матері запропонували передати хлопчика бабусі.

Однак з'ясувалося, що ще у 2023 році російські правоохоронці відкрили проти Рожанської кримінальну справу за звинуваченням у замаху на викрадення дитини та ініціювали її екстрадицію.

Адвокат вважає затримання українки заздалегідь спланованою провокацією російської фсб із політичним підтекстом.

Наразі онук Рожанської перебуває в українських списках дітей, викрадених росією.

Затримання українки за запитом рф у Казахстані: Лубінець заявив, що жінку могли "виманити"03.10.26, 13:24 • 14861 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоКриміналСвіт
Астана
російська пропаганда
Війна в Україні
Верховний Суд України
Стамбул
Україна
Казахстан
Одеса