Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси

Українку Любов Рожанську, яку затримали в Казахстані за запитом росії, звільнили з ізолятора в Астані. Жінка вже залишила країну та прямує до Одеси. Про це повідомляє видання "Вот Так" із посиланням на адвоката Юрія Прянишникова, пише УНН.

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За словами захисника, Рожанську затримали 1 жовтня, однак уже 4 жовтня відпустили через закінчення встановленого законом строку затримання.

Термін затримання закінчився. Оскільки запобіжний захід не обрали, її відпустили з ізолятора. Вона залишила Казахстан. Казахстанська сторона все зробила за законом – розповів адвокат.

Після звільнення українка кілька днів перебувала на території посольства України, після чого змогла вилетіти з Казахстану.

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Рожанська прилетіла до Астани зі Стамбула, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну.

У 2021 році донька жінки разом із хлопчиком переїхала до росії. Згодом вона отримала російське громадянство для себе та сина.

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У 2025 році Верховний Суд України визначив місцем проживання дитини Одесу. Влітку 2026 року родичі з боку нового чоловіка матері запропонували передати хлопчика бабусі.

Однак з'ясувалося, що ще у 2023 році російські правоохоронці відкрили проти Рожанської кримінальну справу за звинуваченням у замаху на викрадення дитини та ініціювали її екстрадицію.

Адвокат вважає затримання українки заздалегідь спланованою провокацією російської фсб із політичним підтекстом.

Наразі онук Рожанської перебуває в українських списках дітей, викрадених росією.

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