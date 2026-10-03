Затримання українки за запитом рф у Казахстані: Лубінець заявив, що жінку могли "виманити"

У Казахстані за запитом росії затримали громадянку України Любов Рожанську, яка приїхала до країни, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до казахстанського омбудсмана Артура Ластаєва із закликом не допустити екстрадиції українки до рф, передає УНН.

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Рожанська прибула до Казахстану з гуманітарною метою, однак опинилася під вартою через кримінальну справу, яку російська сторона порушила ще у 2023 році. Омбудсман заявив, що, за наявною в нього інформацією, жінку могли навмисно виманити до Казахстану. За його словами, "нові" родичі дитини в росії у співпраці з фсб нібито виходили з Рожанською на зв'язок та переконували її самостійно приїхати за онуком.

"Жінка повірила їм і приїхала до Астани, не знаючи, що в росії вже готуються до її затримання," — повідомив Лубінець.

За його словами, нині російська сторона домагається видачі українки. Лубінець також наголосив, що передача Рожанської російським силовим структурам може створити серйозну загрозу її безпеці, здоров'ю та дотриманню основоположних прав.

"Тому я невідкладно звернувся до Омбудсмана Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити жодної екстрадиції, видачі чи примусового переміщення Любові Рожанської до росії. Окремо провів телефонну розмову з ним", — зазначив уповноважений з прав людини.

Також Лубінець закликав перевірити умови тримання українки під вартою та правові підстави позбавлення її волі, а також забезпечити їй повний доступ до українських дипломатичних і консульських представників та адвоката.

Крім того, омбудсман звернув увагу й на ситуацію з онуком Рожанської. За його даними, мати хлопчика у 2021 році вивезла його до росії, а у 2022 році оформила для себе та дитини російське громадянство. Водночас у березні 2025 року Верховний Суд визначив місцем проживання дитини Одесу. А бабуся приїхала до Казахстану, щоб забрати дитину та повернути її в Україну, однак сама була затримана у справі, ініційованій росією.

Уповноважений закликав українців, чиї діти перебувають у росії або на тимчасово окупованих територіях, не намагатися повертати їх самостійно через поїздки до рф або третіх країн.

"Самостійна поїздка до рф чи спроба забрати дитину через треті країни може створити серйозні ризики для самих родичів і поставити під загрозу подальше повернення дитини", — наголосив Лубінець.

Він порадив у таких випадках звертатися до офіційних державних структур України, зокрема до Офісу омбудсмана, який займається поверненням українських дітей із депортації, примусового переміщення та з іноземних держав.

У Казахстані затримали українку за запитом рф - МЗС просить не екстрадувати жінку, а консули - дозволу відвідати її в СІЗО