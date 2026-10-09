Украинку, задержанную в Казахстане по запросу России, освободили — женщина возвращается в Одессу
Киев • УНН
Любовь Рожанскую освободили после истечения срока задержания, и она возвращается в Одессу. РФ обвиняет её в попытке похищения внука.
Украинку Любовь Рожанскую, которую задержали в Казахстане по запросу России, освободили из изолятора в Астане. Женщина уже покинула страну и направляется в Одессу. Об этом сообщает издание «Вот Так» со ссылкой на адвоката Юрия Прянишникова, пишет УНН.
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По словам защитника, Рожанскую задержали 1 октября, однако уже 4 октября отпустили из-за истечения установленного законом срока задержания.
Срок задержания истек. Поскольку меру пресечения не избрали, ее отпустили из изолятора. Она покинула Казахстан. Казахстанская сторона все сделала по закону
После освобождения украинка несколько дней находилась на территории посольства Украины, после чего смогла вылететь из Казахстана.
Россия обвинила украинку в попытке похищения внука
Рожанская прилетела в Астану из Стамбула, чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину.
В 2021 году дочь женщины вместе с мальчиком переехала в Россию. Впоследствии она получила российское гражданство для себя и сына.
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В 2025 году Верховный Суд Украины определил местом проживания ребенка Одессу. Летом 2026 года родственники со стороны нового мужа матери предложили передать мальчика бабушке.
Однако выяснилось, что еще в 2023 году российские правоохранители возбудили против Рожанской уголовное дело по обвинению в покушении на похищение ребенка и инициировали ее экстрадицию.
Адвокат считает задержание украинки заранее спланированной провокацией российской ФСБ с политическим подтекстом.
В настоящее время внук Рожанской находится в украинских списках детей, похищенных Россией.
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