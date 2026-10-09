Украинку, задержанную в Казахстане по запросу России, освободили — женщина возвращается в Одессу

Украинку Любовь Рожанскую, которую задержали в Казахстане по запросу России, освободили из изолятора в Астане. Женщина уже покинула страну и направляется в Одессу. Об этом сообщает издание «Вот Так» со ссылкой на адвоката Юрия Прянишникова, пишет УНН.

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По словам защитника, Рожанскую задержали 1 октября, однако уже 4 октября отпустили из-за истечения установленного законом срока задержания.

Срок задержания истек. Поскольку меру пресечения не избрали, ее отпустили из изолятора. Она покинула Казахстан. Казахстанская сторона все сделала по закону — рассказал адвокат.

После освобождения украинка несколько дней находилась на территории посольства Украины, после чего смогла вылететь из Казахстана.

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Рожанская прилетела в Астану из Стамбула, чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину.

В 2021 году дочь женщины вместе с мальчиком переехала в Россию. Впоследствии она получила российское гражданство для себя и сына.

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В 2025 году Верховный Суд Украины определил местом проживания ребенка Одессу. Летом 2026 года родственники со стороны нового мужа матери предложили передать мальчика бабушке.

Однако выяснилось, что еще в 2023 году российские правоохранители возбудили против Рожанской уголовное дело по обвинению в покушении на похищение ребенка и инициировали ее экстрадицию.

Адвокат считает задержание украинки заранее спланированной провокацией российской ФСБ с политическим подтекстом.

В настоящее время внук Рожанской находится в украинских списках детей, похищенных Россией.

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