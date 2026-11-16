Пошкоджено полотно у щонайменше двох місцях - у мережі показали знімки Кримського моста
Київ • УНН
На Кримському мосту зафіксували пошкодження дорожнього полотна щонайменше у двох місцях. Також повідомляють про деформацію арки приблизно на 15 градусів.
Моніторингові пабліки показали супутникові знімки Кримського мосту, який зазнав атаки у понеділок, 16 листопада, на яких видно пошкодження дорожнього полотна, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють моніторингові Telegram-канали, пошкоджено полотно в щонайменше 2 місцях і арка мосту з деформацією.
Також у мережі показали деформацію арки, яка, як стверджується, візуально деформувалася приблизно на 15 градусів.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Криму призначений рф глава сергій аксьонов 16 листопада заявив про ураження Кримського мосту, і що рух авто обмежено.