Пошкоджено полотно у щонайменше двох місцях - у мережі показали знімки Кримського моста

Моніторингові пабліки показали супутникові знімки Кримського мосту, який зазнав атаки у понеділок, 16 листопада, на яких видно пошкодження дорожнього полотна, передає УНН.

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Як повідомляють моніторингові Telegram-канали, пошкоджено полотно в щонайменше 2 місцях і арка мосту з деформацією.

Також у мережі показали деформацію арки, яка, як стверджується, візуально деформувалася приблизно на 15 градусів.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму призначений рф глава сергій аксьонов 16 листопада заявив про ураження Кримського мосту, і що рух авто обмежено.