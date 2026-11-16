Повреждено дорожное полотно как минимум в двух местах — в сети показали снимки Крымского моста

Мониторинговые паблики показали спутниковые снимки Крымского моста, который подвергся атаке в понедельник, 16 ноября, на которых видны повреждения дорожного полотна, передает УНН.

Детали

Как сообщают мониторинговые Telegram-каналы, полотно повреждено как минимум в 2 местах, а арка моста деформирована.

Также в сети показали деформацию арки, которая, как утверждается, визуально деформировалась примерно на 15 градусов.

Напомним

Временно оккупированном Крыму назначенный рф глава сергей аксёнов 16 ноября заявил о поражении Крымского моста и о том, что движение автомобилей ограничено.