Повреждено дорожное полотно как минимум в двух местах — в сети показали снимки Крымского моста
Киев • УНН
На Крымском мосту зафиксировали повреждение дорожного полотна как минимум в двух местах. Также сообщается о деформации арки примерно на 15 градусов.
Мониторинговые паблики показали спутниковые снимки Крымского моста, который подвергся атаке в понедельник, 16 ноября, на которых видны повреждения дорожного полотна, передает УНН.
Детали
Как сообщают мониторинговые Telegram-каналы, полотно повреждено как минимум в 2 местах, а арка моста деформирована.
Также в сети показали деформацию арки, которая, как утверждается, визуально деформировалась примерно на 15 градусов.
Напомним
Временно оккупированном Крыму назначенный рф глава сергей аксёнов 16 ноября заявил о поражении Крымского моста и о том, что движение автомобилей ограничено.