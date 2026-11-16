У Комишувасі на Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи. Як повідомив глава МВС Іван Вигівський, у результаті ворожого удару загинули 72 людини, чотири людини залишаються зниклими безвісти, передає УНН.

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За словами міністра, два тижні рятувальники та поліцейські працювали під постійною загрозою ударів. За цей час росіяни одинадцять разів обстріляли селище. Девʼять атак - безпосередньо по місцю проведення робіт. Унаслідок лише цих ударів поранені троє поліцейських та четверо рятувальників, пошкоджена техніка.

На жаль, обстріл Комишувахи 2 листопада 2026 року став одним із найтрагічніших за час повномасштабної війни. Загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники. Серед загиблих - вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади. Щоб розібрати завали та відшукати тіла загиблих людей, ми залучили інженерну техніку та кінологів. Безперервно працювали експерти, які провели десятки ДНК-досліджень. Чотири людини залишаються зниклими безвісти - повідомив Вигівський.

Ще четверо людей, яких вдалося врятувати у перші години після обстрілу, залишаються в лікарні під наглядом медиків, додав міністр.

Він подякував поліцейським, рятувальникам, волонтерам та військовим, які ці два тижні працювали на місці пошуково-рятувальних робіт - у кількох кілометрах від лінії фронту та з постійною загрозою для власного життя.

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